La copertina del giorno dedicata a Elisa Ravasoli fotomodella artista | il talento che arriva del nord

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori? che sono una ragazza molto volenterosa, poliedrica e determinata, questo mi ha permesso a soli 20 anni di avere già due lavori e un equilibrio e a 23 di riuscire a comprarmi quasi casa, quindi sono molto soddisfatta, inoltre ho raggiunto diversi traguardi, ma la strada è ancora lunga. View this post on Instagram A post shared by ????? ??????? Model (@eli.ravasio rapcat) Parlaci dell'amore: cosa rappresenta nella tua vita? amore è un legame dove metti l'altro al primo posto nella tua vita, può essere per tuo figlio, tuo marito, il tuo compagno, il tuo lavoro …per me amore è ciò che ti smuove ogni giorno per andare avantiArtisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare? mi piace tantissimo da sempre Naomi Campbell, affascinante e sensuale, nella ...

