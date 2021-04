La compagnia del cigno 2 seconda puntata: Teoman ha strane intenzioni, cosa vuole fare? (Di lunedì 12 aprile 2021) cosa succederà nella seconda puntata de La compagnia del cigno 2? Irene e Luca di certo non si aspettavano di vedere Teoman al conservatorio per un tempo diverso da quello previsto e invece….I fantasmi del passato tornano a bussare alla porta e forse sarebbe arrivato il momento per il maestro Marioni e per sua moglie di parlare di quello che davvero successe tanti anni prima. Perchè il mistero del braccio, è ancora solo all’inizio. Marioni confiderà a sua moglie quello che è successo davvero con il grande amico tradito e deluso? Lo scopriamo con le anticipazioni per la seconda puntata de La compagnia del cigno 2 che ci aspetta il 18 aprile 2021. Ma ci sono ancora molte altre cose che devono succedere ad esempio Matteo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 aprile 2021)succederà nellade Ladel2? Irene e Luca di certo non si aspettavano di vedereal conservatorio per un tempo diverso da quello previsto e invece….I fantasmi del passato tornano a bussare alla porta e forse sarebbe arrivato il momento per il maestro Marioni e per sua moglie di parlare di quello che davvero successe tanti anni prima. Perchè il mistero del braccio, è ancora solo all’inizio. Marioni confiderà a sua moglie quello che è successo davvero con il grande amico tradito e deluso? Lo scopriamo con le anticipazioni per lade Ladel2 che ci aspetta il 18 aprile 2021. Ma ci sono ancora molte altre cose che devono succedere ad esempio Matteo ...

