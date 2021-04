LA CO-FONDATRICE DI BLACK LIVES MATTER SOTTO ACCUSA DOPO AVER ACQUISTATO UNA VILLA DA 1 4 MLN DI DOLLARI A LOS ANGELES

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 12 aprile 2021) La co-del movimento polarizzanteperuna casa da 1,4 milioni diin un elegante quartiere della California, bianco per l’88% . È una decisione interessante per Patrisse Cullors, un’autoproclamata marxista e attivista esca, la razza che ha pagato a parole per promuovere l’orgoglio nero. Secondo Dirt.com , la casa si trova proviene da Database Italia.