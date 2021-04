La Cina prova a rimediare: “Siamo stati fraintesi sull’efficacia dei nostri vaccini”. Ma ora la somministrazione diventa volontaria (Di lunedì 12 aprile 2021) La Cina prova a ridimensionare la portata delle affermazioni del giorno prima, in cui Gao Fu, a capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, aveva ammesso che i vaccini sviluppati da Pechino hanno un’efficacia ridotta. Sempre lui, parlando a Guancha.com, ha spiegato che le sue dichiarazioni sono state estrapolate dal loro contesto. “Dopo aver parlato di diverse strategie di immunizzazione, ho menzionato la questione dei tassi di protezione dei vaccini e ho espresso la mia riflessione sul fatto che posSiamo ottimizzare il nostro processo di somministrazione”, ha detto Gao. In suo soccorso anche i media statali cinesi, che si sono affrettati a difendere i vaccini locali contro il Covid-19. Intanto, però, Pechino ha esortato le autorità locali a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Laa ridimensionare la portata delle affermazioni del giorno prima, in cui Gao Fu, a capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, aveva ammesso che isviluppati da Pechino hanno un’efficacia ridotta. Sempre lui, parlando a Guancha.com, ha spiegato che le sue dichiarazioni sono state estrapolate dal loro contesto. “Dopo aver parlato di diverse strategie di immunizzazione, ho menzionato la questione dei tassi di protezione deie ho espresso la mia riflessione sul fatto che posottimizzare il nostro processo di”, ha detto Gao. In suo soccorso anche i media statali cinesi, che si sono affrettati a difendere ilocali contro il Covid-19. Intanto, però, Pechino ha esortato le autorità locali a ...

