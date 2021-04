La benda per l’interrogazione. La richiesta “repressiva” della professoressa (Di lunedì 12 aprile 2021) Non solo hanno fatto perdere a bambini e ragazzi la possibilità di vivere la scuola, avere una -tanto sana quanto necessaria- vita sociale; adesso agli studenti viene perfino richiesto di bendarsi per essere “creduti”. Quali e quante umiliazioni stiamo facendo vivere ai nostri giovani? Cosa e come ricorderanno questi giorni fatti di didattica a distanza, misure di restrizione e lunghissime giornate passate davanti allo schermo di un dispositivo elettronico? A Verona, riprendiamo la notizia riferita dalla Repubblica, una professoressa di Tedesco ha avanzato a una studentessa quindicenne una richiesta assurda durante l’interrogazione: “Prenda una sciarpa e si bendi, voglio vedere se ha studiato davvero”. La cosa triste è che questo non è un caso singolo. “Lo scorso mese di ottobre un caso analogo era stato ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 12 aprile 2021) Non solo hanno fatto perdere a bambini e ragazzi la possibilità di vivere la scuola, avere una -tanto sana quanto necessaria- vita sociale; adesso agli studenti viene perfino richiesto dirsi per essere “creduti”. Quali e quante umiliazioni stiamo facendo vivere ai nostri giovani? Cosa e come ricorderanno questi giorni fatti di didattica a distanza, misure di restrizione e lunghissime giornate passate davanti allo schermo di un dispositivo elettronico? A Verona, riprendiamo la notizia riferita dalla Repubblica, unadi Tedesco ha avanzato a una studentessa quindicenne unaassurda durante: “Prenda una sciarpa e si bendi, voglio vedere se ha studiato davvero”. La cosa triste è che questo non è un caso singolo. “Lo scorso mese di ottobre un caso analogo era stato ...

