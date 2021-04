Juventus Women, Guarino: «Vittoria della Champions? Mancano anni» (Di lunedì 12 aprile 2021) Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Tutti pazzi per la Juve: ecco un estratto sul sogno Champions League Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tutti pazzi per la Juve su Twitch. Ecco un estratto sul sogno Champions League. «Mancano anni, non nascondiamoci dietro ad un dito. Il livello delle prime otto in Europa è altissimo, noi ci stiamo arrivando a piccoli passi ma il divario è molto ampio. Ci manca qualcosa a livello tecnico, il Barcellona è al top, a livello tattico non credo. Poi anche qualcosa a livello fisico, si assiste ad una velocità diversa in Europa. Se penso agli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021), allenatrice, ha parlato ai microfoni di Tutti pazzi per la Juve: ecco un estratto sul sognoLeague Rita, allenatrice, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tutti pazzi per la Juve su Twitch. Ecco un estratto sul sognoLeague. «, non nascondiamoci dietro ad un dito. Il livello delle prime otto in Europa è altissimo, noi ci stiamo arrivando a piccoli passi ma il divario è molto ampio. Ci manca qualcosa a livello tecnico, il Barcellona è al top, a livello tattico non credo. Poi anche qualcosa a livello fisico, si assiste ad una velocità diversa in Europa. Se penso agli ...

