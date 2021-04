Juventus, UFFICIALE: Bonucci negativo al Covid, il comunicato del club (Di lunedì 12 aprile 2021) Juventus – Finalmente buone notizie per la Juventus. Tantissime positività al Covid durante il corso della stagione. Pirlo di fatto non ha mai avuto la rosa al completo, tra infortuni e positivà al Coronavirus. Gli ultimi in ordine cronologico a prendere il virus son stati, Bernardeschi, Demiral e Bonucci. L’ex viola è ancora positivo, il turco si è negativizzato qualche giorno fa e finalmente anche Bonucci è negativo. Juventus, Bonucci negativo: il comunicato La Juventus attraverso i propri canali social ha comunicato la negatività di Bonucci agli ultimi due tamponi. Dunque di fatto Pirlo recupera un elemento importante della squadra, in un finale di stagione dove c’è ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 12 aprile 2021)– Finalmente buone notizie per la. Tantissime positività aldurante il corso della stagione. Pirlo di fatto non ha mai avuto la rosa al completo, tra infortuni e positivà al Coronavirus. Gli ultimi in ordine cronologico a prendere il virus son stati, Bernardeschi, Demiral e. L’ex viola è ancora positivo, il turco si è negativizzato qualche giorno fa e finalmente anche: ilLaattraverso i propri canali social hala negatività diagli ultimi due tamponi. Dunque di fatto Pirlo recupera un elemento importante della squadra, in un finale di stagione dove c’è ...

