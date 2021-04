Juventus, senti Mauro: “Pirlo è bravo ed è l’uomo giusto. Ronaldo mai un leader, pensa solo al suo fatturato” (Di lunedì 12 aprile 2021) Le dichiarazioni dell''ex calciatore di Juventus e Napoli, attualmente opinionista televisivo, Massimo Mauro.Nel corso della trentesima giornata di campionato di Serie A disputatasi ieri, la Juventus ha centrato il suo secondo successo consecutivo in campionato dopo quello sul Napoli di mercoledì scorso, battendo con il risultato di 3-1 il Genoa tra le mura amiche dell'"Allianz Stadium".Bianconeri che rimangono così in piena corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, nonostante la giornata negativa dell'asso portoghese, Cristiano Ronaldo, autore di una prestazione estremamente deludente. L'ex Real Madrid si è insoilitamente reso protagonista di una serie di errori sotto porta e nel mirino delle critiche per il malcelato nervosismo al momento della sostituzione. Nel suo editoriale ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) Le dichiarazioni dell''ex calciatore die Napoli, attualmente opinionista televisivo, Massimo.Nel corso della trentesima giornata di campionato di Serie A disputatasi ieri, laha centrato il suo secondo successo consecutivo in campionato dopo quello sul Napoli di mercoledì scorso, battendo con il risultato di 3-1 il Genoa tra le mura amiche dell'"Allianz Stadium".Bianconeri che rimangono così in piena corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, nonostante la giornata negativa dell'asso portoghese, Cristiano, autore di una prestazione estremamente deludente. L'ex Real Madrid si è insoilitamente reso protagonista di una serie di errori sotto porta e nel mirino delle critiche per il malcelato nervosismo al momento della sostituzione. Nel suo editoriale ...

