Juventus | il futuro di Cristiano Ronaldo resta incerto | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 aprile 2021), segnale per il: non si esclude il colpo di scena in vista della prossima stagione Il siparietto finale dial termine di Juve Genoa ha fatto parecchio discutere, tant’è che i quotidiani oggi in edicola rivalutano lo stessodel fuoriclasse portoghese a Torino. PER TUTTE LE NOTZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Secondo La Gazzetta dello Sport,cosa farà CR7 nella prossima stagione. Il 2021/22 sarà il suo ultimo anno di contratto, ma non sono da escludere colpi di scena nel caso in cui trovi un club che soddisfi meglio le sue ambizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.