Juve | Bonucci è guarito dal Covid-19 | doppio tampone negativo

Advertising

forumJuventus : Juve, Bonucci guarito dal Covid ? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Bonucci si è negativizzato dopo la positività in azzurro: da domani torna in gruppo - zazoomblog : La Juve recupera Bonucci: tampone negativo al Covid - #recupera #Bonucci: #tampone #negativo - Fprime86 : RT @sportmediaset: La #Juventus ritrova #Bonucci. Negativo l'ultimo tampone #SportMediaset - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Comunicato Juve: Bonucci guarito dal Covid - 19 -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Bonucci

e Bernardeschi restano in isolamento a causa del , ma c'è Demiral che potrebbe concedere un turno di riposo a Chiellini al fianco di De Ligt. A centrocampo sono tutti a disposizione: l'unico ...Buone notizie per verso l'. Dopo Demiral anche torna negativo e a disposizione per la prossima gara di campionato. 'Leonardoha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per - 19 con esito negativo - si legge nel comunicato della - . Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto ...Torino, 12 apr. - (Adnkronos) - Il difensore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci è guarito dal Covid. Lo annuncia il club bianconero in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "L ...“Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo - si legge nel comunicato della Juventus-. Il giocatore pertanto guarito ...