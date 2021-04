Jurassic Park nella realtà? Ecco cosa ne pensa il socio di Elon Musk (Di lunedì 12 aprile 2021) Max Hodak dice che i dinosauri creati artificialmente “non sarebbero geneticamente autentici”. Il socio d’affari di Elon Musk dice che una versione reale di “Jurassic Park” potrebbe “probabilmente” accadere, ma solo se i maghi della tecnologia “lo volessero”. Il co-fondatore della società Neuralink di Musk, Max Hodak, ha inviato un tweet che suggerisce che i dinosauri presenti in un metaforico Jurassic Park “non sarebbero dinosauri geneticamente autentici”. Ma, con circa “15 anni di allevamento e ingegneria” tutto è possibile “per ottenere nuove specie super esotiche“, ha aggiunto. Tuttavia, molti di quelli che hanno risposto a Hodak hanno espresso il loro scetticismo al dirigente. Mentre una tale impresa viene considerata come un’impresa ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021) Max Hodak dice che i dinosauri creati artificialmente “non sarebbero geneticamente autentici”. Ild’affari didice che una versione reale di “” potrebbe “probabilmente” accadere, ma solo se i maghi della tecnologia “lo volessero”. Il co-fondatore della società Neuralink di, Max Hodak, ha inviato un tweet che suggerisce che i dinosauri presenti in un metaforico“non sarebbero dinosauri geneticamente autentici”. Ma, con circa “15 anni di allevamento e ingegneria” tutto è possibile “per ottenere nuove specie super esotiche“, ha aggiunto. Tuttavia, molti di quelli che hanno risposto a Hodak hanno espresso il loro scetticismo al dirigente. Mentre una tale impresa viene considerata come un’impresa ...

Ultime Notizie dalla rete : Jurassic Park 10 film che hanno vinto l'Oscar in maniera immeritata Dieci anni più tardi, Spielberg si prese la sua rivincita personale facendo recitare sia Ben Kingsley (protagonista di Gandhi) in Schindler's List che Richard Attenborough in Jurassic Park, nei due ...

"Indiana Jones 5" dove sei finito? ... del resto, Koepp è una garanzia (nonostante, appunto, Indiana Jones 4, problematico da tutti i punti di vista), poiché per il regista è stato autore di blockbuster di successo come Jurassic Park e ...

Finalmente possiamo creare un Jurassic Park nella realtà (ma è una pessima idea) Esquire Italia Reebok e Jurassic Park insieme per le nuove sneaker L’Instapump in stile Jurassic Park presenta una scritta in gomma in rilievo sul tirante anteriore e su quello posteriore, che recita “Reebok Classic” e “Jurassic Park” nel font caratteristico del logo ...

Lucertola di 1 metro e 80 entra in un supermercato | scoppia il caos E forse lo pensavano anche i clienti del noto supermercato in cui una gigantesca lucertola lunga oltre un metro e 80, degna della saga di Jurassic Park, ha pensato bene di entrare a fare due compere.

