Julien’s Auctions mette all’asta gli outfit iconici delle grandi star della musica

Leggi su donnaglamour

(Di lunedì 12 aprile 2021) Per i nostalgici e appassionatitra gli anni ’80 e 2000 si realizza un sogno, se si è disposti a spendere un po’! Gli abitisaranno! Molti di noi potrebbero pensare che magari divi esiano gelosamente legati a quegli abiti e accessori che diventano simboli e feticci, e invece accade spesso che i loro vestiti finiscano. Che sia per beneficenza e o per far piacere ai fan, avere tra le mani accessori e abitiè un sogno. Per chi se lo può perre ovviamente, perché i prezzi sono alle stelle. Cifre da capogiro per cui però molti fan sono ...