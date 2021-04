Judo | i ranking olimpici degli italiani alla vigilia degli Europei Bellandi | Mungai e Centracchio sotto esame

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 aprile 2021) Prosegue il contorovescia in vista dei CampionatiSenior 2021 di, in programmaAltice Arena di Lisbona da venerdì 16 a domenica 18 aprile. La rassegna continentale di quest’anno rappresenta un evento fondamentale ai fini della qualificazione olimpica per i Giochi di Tokyo, quando mancano ormai meno di tre mesideadline del 28 giugno in cui verranno pubblicati idefinitivi. Per gli atleti del Vecchio Continente, dopo la kermesse lusitana, resteranno infatti a disposizione solo il Grand Slam di Kazan ed il Mondiale di Budapest per provare ad incrementare il proprio bottino di punti nella graduatoria di qualificazione a cinque cerchi. L’Italia al momento sarebbe qualificata per Tokyo in otto categorie di peso, ma la situazione di alcuni ...