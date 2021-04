Judo: Europei, Italia in Portogallo cerca medaglie e punti ranking per Tokyo 2020 (Di lunedì 12 aprile 2021) Lisbona, 12 apr. - (Adnkronos) - L'Italia del Judo punta gli Europei con vista Tokyo 2020. Il Portogallo è pronto ad ospitare i campionati continentali che si svolgeranno nell'Altice Arena a Lisbona da venerdì 16 a domenica 18 aprile, con la partecipazione di 370 atleti in rappresentanza di 45 nazioni. Si tratta del terz'ultimo appuntamento utile per la qualificazione ai Giochi Olimpici giapponesi, al quale seguiranno il Grand Slam a Kazan (5-7 maggio) ed il campionato del mondo a Budapest (6-13 giugno) e la squadra azzurra punta a consolidare i punteggi necessari per ottenere i pass olimpici attraverso il ranking. Diciotto gli Italiani iscritti, ma saranno in gara soltanto diciassette dopo la decisione, condivisa con lo staff tecnico, di Alice ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Lisbona, 12 apr. - (Adnkronos) - L'delpunta glicon vista. Ilè pronto ad ospitare i campionati continentali che si svolgeranno nell'Altice Arena a Lisbona da venerdì 16 a domenica 18 aprile, con la partecipazione di 370 atleti in rappresentanza di 45 nazioni. Si tratta del terz'ultimo appuntamento utile per la qualificazione ai Giochi Olimpici giapponesi, al quale seguiranno il Grand Slam a Kazan (5-7 maggio) ed il campionato del mondo a Budapest (6-13 giugno) e la squadra azzurra punta a consolidare i punteggi necessari per ottenere i pass olimpici attraverso il. Diciotto glini iscritti, ma saranno in gara soltanto diciassette dopo la decisione, condivisa con lo staff tecnico, di Alice ...

