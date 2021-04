Iva Zanicchi, la rivelazione incredibile sui social: “Novità” | Il video (Di lunedì 12 aprile 2021) La celebre Iva Zanicchi ha fatto una rivelazione incredibile in un video sui social. “Novità”, ha scritto la cantante. Sapete di cosa si tratta? Iva Zanicchi (Instagram)La famosa cantante Iva Zanicchi è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano di ogni generazione. Sempre elegante e di gran classe, la Zanicchi non smette mai di stupire sia per la sua voce meravigliosa che per la sua simpatia. Lo sanno bene i fan de L’isola dei famosi, dove Iva è opinionista insieme a Tommaso Zorzi e ad Elettra Lamborghini. Sui social, dove Iva Zanicchi è molto presente, è spuntato un video in cui la cantante annuncia l’arrivo di alcune Novità. Sapete di cosa si ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) La celebre Ivaha fatto unain unsui. “”, ha scritto la cantante. Sapete di cosa si tratta? Iva(Instagram)La famosa cantante Ivaè uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano di ogni generazione. Sempre elegante e di gran classe, lanon smette mai di stupire sia per la sua voce meravigliosa che per la sua simpatia. Lo sanno bene i fan de L’isola dei famosi, dove Iva è opinionista insieme a Tommaso Zorzi e ad Elettra Lamborghini. Sui, dove Ivaè molto presente, è spuntato unin cui la cantante annuncia l’arrivo di alcune. Sapete di cosa si ...

Advertising

domenicalive : Iva Zanicchi incontra il prete che la convinse a iniziare a cantare! Non si vedono da 59 anni! #DomenicaLive ?? - domenicalive : Torna, dopo due anni, la sala cinema emozionale di #DomenicaLive! Ospite di oggi, Iva Zanicchi! Pronti a emozionarv… - spntony : RT @ilruttosovrano: Questa cosa che Al Bano e Rita Dalla Chiesa abbiano già espresso il loro parere su AstraZeneca e Iva Zanicchi no è fran… - isabfont : RT @ilruttosovrano: Questa cosa che Al Bano e Rita Dalla Chiesa abbiano già espresso il loro parere su AstraZeneca e Iva Zanicchi no è fran… - ZettiGiuliano : RT @ilruttosovrano: Questa cosa che Al Bano e Rita Dalla Chiesa abbiano già espresso il loro parere su AstraZeneca e Iva Zanicchi no è fran… -