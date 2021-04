Italia zona arancione: solo 4 regioni “rosse”, a scuola 8 studenti su 10. Speranza: “Estate più sicura” (Di lunedì 12 aprile 2021) Una settimana dopo la Pasqua in lockdown, quasi tutta Italia torna a colorarsi di arancione. Restano in zona rossa 4 regioni su 20. Le restrizioni si allentano quindi per 48 milioni di Italiani su 60 milioni. E riaprono le scuole anche se non ancora al 100%: tornano fra i banchi 6,5 milioni di ragazzi. Se i dati dell’epidemia di Covid lo consentiranno, dopo il 20 aprile – la prossima settimana – potrebbero riaprire almeno in parte bar, ristoranti, cinema, palestre e piscine. Le regioni ancora in zona rossa Quasi tutta l’Italia torna a colorarsi di arancione e spera in una imminente ripartenza. Restano in rosso solo Campania, Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna. Si allentano così le restrizioni per oltre 48 milioni di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 12 aprile 2021) Una settimana dopo la Pasqua in lockdown, quasi tuttatorna a colorarsi di. Restano inrossa 4su 20. Le restrizioni si allentano quindi per 48 milioni dini su 60 milioni. E riaprono le scuole anche se non ancora al 100%: tornano fra i banchi 6,5 milioni di ragazzi. Se i dati dell’epidemia di Covid lo consentiranno, dopo il 20 aprile – la prossima settimana – potrebbero riaprire almeno in parte bar, ristoranti, cinema, palestre e piscine. Leancora inrossa Quasi tutta l’torna a colorarsi die spera in una imminente ripartenza. Restano in rossoCampania, Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna. Si allentano così le restrizioni per oltre 48 milioni di ...

