Italia-Islanda: dove vederla e probabile formazione (Di lunedì 12 aprile 2021) Seconda amichevole con la squadra islandese per la Nazionale di Milena Bertolini. La partita tra Italia-Islanda si gioca alle 16,00 di domani martedì 13 aprile allo stadio “Enzo Bearzot” che si trova all’interno del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Le due squadra hanno già sostenuto un test sabato 10 aprile che si è concluso con il risultato finale di 1-0 per le azzurre. A segnare l’unico gol, Arianna Caruso. Coach Bertolini nell’occasione ha dato spazio alle giovani leve presenti nel gruppo delle convocate. In porta è stata schierata Francesca Durante mentre in difesa si è visto l’esordio di Angelica Soffia che ha giocato 25? del primo tempo, tenuta a battesimo da Cecilia Salvai e dalla compagna di squadra Elena Linari. In attacco un inedito tridente composto da Glionna, Serturini e Cantore. Domani sarà una partita ufficiale, anche se ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Seconda amichevole con la squadra islandese per la Nazionale di Milena Bertolini. La partita trasi gioca alle 16,00 di domani martedì 13 aprile allo stadio “Enzo Bearzot” che si trova all’interno del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Le due squadra hanno già sostenuto un test sabato 10 aprile che si è concluso con il risultato finale di 1-0 per le azzurre. A segnare l’unico gol, Arianna Caruso. Coach Bertolini nell’occasione ha dato spazio alle giovani leve presenti nel gruppo delle convocate. In porta è stata schierata Francesca Durante mentre in difesa si è visto l’esordio di Angelica Soffia che ha giocato 25? del primo tempo, tenuta a battesimo da Cecilia Salvai e dalla compagna di squadra Elena Linari. In attacco un inedito tridente composto da Glionna, Serturini e Cantore. Domani sarà una partita ufficiale, anche se ...

Advertising

StalinZio : @Voroklimef Un Paese strategico come l'Italia non può rimanere neutrale, finirebbe come l'Islanda nella IIGM, che v… - AD_italia : #incaseyoumissedit Islanda, la casa dei sogni (work in progress) di un’eclettica artista - AD Italia… - settalese : RT @NapoliFemminile: Esordio assoluto con @TheMatildas ieri per @alexandra_huynh - entrata nel finale del match vinto 5-2 dalla Germania co… - persemprecalcio : ?? #CalcioFemminile ???? Ottima notizie per la CT Milena #Bertolini! Ecco come è andato il test tra Italia e Islanda ?? - NapoliFemminile : Esordio assoluto con @TheMatildas ieri per @alexandra_huynh - entrata nel finale del match vinto 5-2 dalla Germania… -