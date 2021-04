Italia in lutto | addio alla leggenda dello sport

(Di lunedì 12 aprile 2021) È morto a 54 anni, Massimo Cuttitta, ex campione della povale, con una lunga militanza all’attivo sul manto erboso. Il classe 1966 di Latina, si è spento oggi dopo aver perso la battaglia contro il Covid. Grande cordoglio nel panoramaivo azzurro, per l’a Cuttitta che nella sua prestigiosa carriera ha indossato anche la casacca della Nazionale in 68 occasioni. Il rugby piange Massimo Cuttitta Massimo Cuttitta non ce l'ha fatta. L'ex guerriero dell'Italrugby è morto oggi, ennesima vittima del Covid. Ad ufficializzare la notizia anche la Federazionena Rugby che ha ricordato il gigante della povale, con un breve comunicato di cordoglio: "Tutta la FIR si unisce al dolore della famiglia Cuttitta a seguito della scomparsa di Massimo, simbolo del nostro rugby. ...

