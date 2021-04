Italia fuori dal lockdown: il piano del governo Draghi dal 20 aprile al 2 giugno (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro del turismo Garavaglia promette una graduale riapertura delle attività a partire dalla prossima settimana. Ma la campagna vaccinale è ancora al palo. Intanto gran parte delle regioni è in ... Leggi su today (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro del turismo Garavaglia promette una graduale riapertura delle attività a partire dalla prossima settimana. Ma la campagna vaccinale è ancora al palo. Intanto gran parte delle regioni è in ...

Advertising

ItaliaViva : Family Act, Piano Shock, Sanità2030. Italia Viva è il partito che sta tirando fuori più idee di tutti gli altri. A… - News24_it : Italia fuori dal lockdown: il piano del governo Draghi dal 20 aprile al 2 giugno - - Libero16760185 : @nonelarena @AlessiaMorani Mi auguro di non trovarla per strada a Roma, poi me lo dici in faccia! Infatti la polizi… - infoitinterno : Italia fuori dal lockdown: il piano del governo Draghi dal 20 aprile al 2 giugno - franco_dimuro : RT @Luciano66933177: @EPaglierini @gennaromigliore @isabellaco @EnricoLetta Caro Letta se non vuoi fare la stessa fine di qualche anno fa b… -