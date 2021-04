Italia femminile | Bertolini | «Europei? Ecco su chi farò affidamento»

(Di lunedì 12 aprile 2021) Milena, ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Islanda Milena, ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Islanda. Le sue dichiarazioni. «L’amichevole con l’Islanda è il primo appuntamento di avvicinamento all’Europeo, è importante per prepararci alla fase finale del prossimo anno. Possiamo sperimentare e conoscere delle giovani. La Nazionale è un gruppo aperto, tengo in considerazione quanto indica il campionato. Devo tener conto dell’età delle giocatrici, ma prima della fase finale degliconterà chi starà meglio, indipendentemente dall’età». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Sara Gama è stata ospite di Fabio Fazio su Rai 3 . Queste le parole della capitana della Juventus Women e della Nazionale azzurra, a partire dagli impegni con l'in vista degli Europei dell'anno prossimo: 'Cominciamo dall'amichevole contro l'Islanda che ci è utile dopo aver messo in saccoccia la qualificazione. ......è sempre distinta per i riconoscimenti conseguiti nell'ambito della ricerca e dell'attività scientifica e per le esperienze maturate nella leadership al, come rettore più giovane d'e ...Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Islanda. Le sue dichiarazioni. «L’amichevole con l’Islanda è il primo appuntamento di ...Sara Gama è stata ospite di Fabio Fazio su Rai 3. Queste le parole della capitana della Juventus Women e della Nazionale azzurra femminile, a partire dagli ...