Isole italiane covid-free. La proposta del Ministro Garavaglia

La proposta per far ripartire il turismo nelle Isole italiane con la vaccinazione di massa e renderle covid-free La proposta di Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo del Governo Draghi, con il sostegno del Commissario all'emergenza il Generale Figliuolo, mira a far ripartire il turismo delle Isole italiane rendendole covid-free tramite la vaccinazione di massa. Coinvolte nel progetto sono sia le Isole minori, come Capri, l'Elba, le Eolie, le Tremiti, le Egadi, ma anche Sicilia e Sardegna. L'idea è quella di competere con le Isole spagnole e greche che stanno procedendo nella stessa direzione, cioè vaccinando tutta la popolazione per ...

