Isole Covid-Free, Pregliasco a iNews24: "Sono contrario, c'è carenza di vaccini. Pensiamo prima ai fragili"

Secondo Fabrizio Pregliasco "in questo momento di carenza di vaccini, serve un sistema trasparente e oggettivo e che soprattutto, metta in sicurezza le persone più fragili". Il virologo e docente dell'Università di Milano, ritiene che questo non sia il momento giusto per pensare al turismo e all'estate, e che debbano essere prima vaccinati gli anziani.

sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - Agenzia_Ansa : Bonaccini al ministro del Turismo Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Il presidente dell'Emilia Rom… - repubblica : ?? Riaperture, polemica sul turismo. Il governatore dell'Emilia Romagna contro le isole Covid-free: 'No a localita'… - ve10ve : RT @lageloni: Io sono bionda e ovviamente capisco poco, ma l’idea delle isole “Covid free” per far ripartire il turismo mi sembra veramente… - news_mondo_h24 : Isole Covid free, Bonaccini a Garavaglia: “No ai privilegi” -