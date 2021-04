Isole covid free in Italia, Bassetti: "Idea intelligente" (Di lunedì 12 aprile 2021) (Adnkronos) - Sì alle Isole covid free in Italia, così come in Grecia, e vaccini senza vincoli. E' il pensiero espresso all'Adnkronos Salute da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "In un Paese come il nostro che vive sul turismo, creare delle Isole covid-free è un'Idea molto intelligente. Lo stanno facendo i greci e credo che dovremmo farlo anche noi, finendola con questo concetto del 'tanto peggio tanto meglio', ovvero visto che la vaccinazione non ce l'ho io allora è giusto che non ce l'abbia neanche tu. Questo è un concetto profondamente sbagliato", dice Bassetti. "Non se ne abbiano a male quelli che dicono 'perché l'isola sì e il mio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) (Adnkronos) - Sì allein, così come in Grecia, e vaccini senza vincoli. E' il pensiero espresso all'Adnkronos Salute da Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "In un Paese come il nostro che vive sul turismo, creare delleè un'molto. Lo stanno facendo i greci e credo che dovremmo farlo anche noi, finendola con questo concetto del 'tanto peggio tanto meglio', ovvero visto che la vaccinazione non ce l'ho io allora è giusto che non ce l'abbia neanche tu. Questo è un concetto profondamente sbagliato", dice. "Non se ne abbiano a male quelli che dicono 'perché l'isola sì e il mio ...

