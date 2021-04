Isola dei Famosi, il look di Elettra Lamborghini conquista tutti: conoscete il prezzo di quell’abito? (Di lunedì 12 aprile 2021) Elettra Lamborghini questa sera, all’Isola dei Famosi, è davvero incantevole: indossa un abito con un scollo a cuore, conoscete il brand ed il prezzo del look? E’ iniziata una nuova puntata, questa sera di lunedì 12 aprile, de l’Isola dei Famosi. Il reality più amato dagli italiani è cominciato da poche settimane e trattiene incollati L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 12 aprile 2021)questa sera, all’dei, è davvero incantevole: indossa un abito con un scollo a cuore,il brand ed ildel? E’ iniziata una nuova puntata, questa sera di lunedì 12 aprile, de l’dei. Il reality più amato dagli italiani è cominciato da poche settimane e trattiene incollati L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - repubblica : Pianosa, il parco aumenta il numero dei visitatori, l'ira degli ambientalisti: 'Rovinate l'isola' - nequidnim1s : RT @Eg0woman: T: “Le tue dichiarazioni non sono piaciute a nessuno e non si può vincere un’isola dei famosi in tre giorni e comunque caro A… - kiutele : RT @SamuelMontegra1: Akash fa rumore. Non parla. E quel ronzio che lascia è fastidioso. Uno dei personaggi più insopportabili mai visti in… -