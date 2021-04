Isola Dei Famosi, furioso litigio e accuse pesanti: squalifica in arrivo? (Di lunedì 12 aprile 2021) furioso litigio e pesanti accuse in Honduras, possibile squalifica? Stasera all’Isola dei Famosi ci sarà molto di cui discutere Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JustPeeked (@IsoladeiFamosi fanpage peeked) Brando Giorgi ha fatto molto discutere per la sua strategia di Isolamento in Honduras tanto da indurre gli altri a pensare che la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 aprile 2021)in Honduras, possibile? Stasera all’deici sarà molto di cui discutere Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JustPeeked (@deifanpage peeked) Brando Giorgi ha fatto molto discutere per la sua strategia dimento in Honduras tanto da indurre gli altri a pensare che la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - Eugenia_Caruso : RT @IsolaDeiFamosi: Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola htt… - 46Petrucci : RT @IsolaDeiFamosi: Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola htt… - Parpiglia : RT @IsolaDeiFamosi: Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola htt… -