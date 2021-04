Isola dei famosi anticipazioni: nuovi arrivi a Playa Palapa e l’eliminato (Di lunedì 12 aprile 2021) Isola dei famosi anticipazioni: cosa succederà nella puntata di questa sera? Nelle Honduras le sorprese non finiscono mai Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 12 aprile 2021)dei: cosa succederà nella puntata di questa sera? Nelle Honduras le sorprese non finiscono mai Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata dell’dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - repubblica : Pianosa, il parco aumenta il numero dei visitatori, l'ira degli ambientalisti: 'Rovinate l'isola' - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - Laura51478782 : @Cambiacasacca No, aspetta, ci hanno lasciato : Grande fratello Isola dei famosi Non è la Durso C'è posta per te Ti… - roberto_rumiati : RT @Roma_Amore_Mio: Roma????12/04/2021.. Cripta della confraternità dei Sacconi rossi.... Isola tiberina -