Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni dell'ottava puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, lunedì 12 aprile 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

Durante la scorsa puntata Elisa Isoardi ha perso al televoto contro Andrea Cerioli decidendo però di approdare su Playa Esperanza e di continuare a combattere per poter rientrare sull'Isola. Sono poi entrate a far parte del cast Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Da segnalare poi l'addio all'Isola di Beppe Braida: nella giornata di venerdì 9 aprile lo storico comico di Zelig ha deciso, infatti, di ritirarsi per gravi motivi famigliari sopraggiunti ...

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - repubblica : Pianosa, il parco aumenta il numero dei visitatori, l'ira degli ambientalisti: 'Rovinate l'isola' - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - Laura51478782 : @Cambiacasacca No, aspetta, ci hanno lasciato : Grande fratello Isola dei famosi Non è la Durso C'è posta per te Ti… - roberto_rumiati : RT @Roma_Amore_Mio: Roma????12/04/2021.. Cripta della confraternità dei Sacconi rossi.... Isola tiberina -