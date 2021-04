Isola 15, alcune (piccate) esternazioni di Paul Gascoigne fanno storcere il naso agli altri naufraghi (Di lunedì 12 aprile 2021) A poche ore dalla puntata di stasera del L’Isola dei famosi i nervi dei naufraghi iniziano a essere piuttosto tesi. A raccontarlo è stato proprio il daytime del programma trasmesso oggi pomeriggio. Il racconto di questi ultimi giorni ha mostrato agli spettatori una parte del gruppo molto infastidito dalle esternazioni di Paul Gascoigne, che in più di una occasione si sarebbe rivolto ai compagni di avventura con improperi in lingua inglese ma ben comprensibili. L’episodio in questione ha visto l’ex calciatore avvicinarsi alla pentola del riso per offrire una ciabatta da usare come presina. A quel punto Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Angela Melillo gli hanno fatto notare che sulla ciabatta c’era della sabbia. “Bisogna lavare le ciabatte Paul” ha poi aggiunto Fariba ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 aprile 2021) A poche ore dalla puntata di stasera del L’dei famosi i nervi deiiniziano a essere piuttosto tesi. A raccontarlo è stato proprio il daytime del programma trasmesso oggi pomeriggio. Il racconto di questi ultimi giorni ha mostratospettatori una parte del gruppo molto infastidito dalledi, che in più di una occasione si sarebbe rivolto ai compagni di avventura con improperi in lingua inglese ma ben comprensibili. L’episodio in questione ha visto l’ex calciatore avvicinarsi alla pentola del riso per offrire una ciabatta da usare come presina. A quel punto Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Angela Melillo gli hanno fatto notare che sulla ciabatta c’era della sabbia. “Bisogna lavare le ciabatte” ha poi aggiunto Fariba ...

Advertising

SKYFIRE_LEAKS : Dopo che i rapaci sono nati sull'isola, ti abbiamo chiesto di condividere i tuoi momenti migliori con queste creatu… - IsaeChia : #Isola 15, alcune (piccate) esternazioni di Paul Gascoigne fanno storcere il naso agli altri naufraghi - GF_diretta : #IsoladeiFamosi #isola, disastro dei naufraghi. Produzione costretta ad intervenire per la prima volta in 15 anni.… - DSpettacolo : Secondo alcune voci Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, potrebbe presto sbarcare all'Isola dei famosi. #IlaryBlasi… - BELLISS16414189 : RT @VisitSicilyOP: @BELLISS16414189 In alcune zone dell’isola si prepara così, segua il link -