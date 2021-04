IoApro, cronaca della manifestazione. Ecco cosa è successo davvero oggi a Roma (Foto e Video) (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr — Centro di Roma blindato e vie di accesso a Montecitorio chiuse per le migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d’Italia alla manifestazione organizzata da IoApro. Imprenditori, commercianti, ristoratori, proprietari di palestre messi in ginocchio da 14 mesi di restrizioni hanno bissato la protesta andata in scena martedì scorso per contestare le chiusure imposte dal governo. Parola d’ordine: riaprire subito per poter ricominciare a lavorare, un diritto costituzionale negato da mesi nel nome di una fantomatica «sicurezza» dal Covid che ha relegato in un angolo tutte le altre emergenze: economica e sociale in primis. IoApro e i tentativi di bloccare sul nascere la protesta dei cittadini Una giornata partita col piede sbagliato e che si è conclusa anche peggio: già stamattina le forze ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 aprile 2021), 12 apr — Centro diblindato e vie di accesso a Montecitorio chiuse per le migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d’Italia allaorganizzata da. Imprenditori, commercianti, ristoratori, proprietari di palestre messi in ginocchio da 14 mesi di restrizioni hanno bissato la protesta andata in scena martedì scorso per contestare le chiusure imposte dal governo. Parola d’ordine: riaprire subito per poter ricominciare a lavorare, un diritto costituzionale negato da mesi nel nome di una fantomatica «sicurezza» dal Covid che ha relegato in un angolo tutte le altre emergenze: economica e sociale in primis.e i tentativi di bloccare sul nascere la protesta dei cittadini Una giornata partita col piede sbagliato e che si è conclusa anche peggio: già stamattina le forze ...

