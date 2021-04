Inter | Marcelo Brozovic cambia agente | la sua procura andrà al padre Ivan

(Di lunedì 12 aprile 2021) Le novità in casanon mancano mai, e oltre all’obiettivo scudetto, sempre più vicino, dirigenza e professionisti sono sempre alle prese con le faccende di mercato, per il presente ma soprattutto in vista del futuro. Importante per Marotta sarà non solo assicurarsi nuovi innesti e cessioni che diano respiro dal punto di vista economico, L'articolo

Advertising

Inter : ??? | CHIAVI ???? Christian #Eriksen ???? Marcelo #Brozovic ???? Stefano #Sensi #InterCagliari ???? #FORZAINTER - sendyCR7 : RT @Inter: ??? | CHIAVI ???? Christian #Eriksen ???? Marcelo #Brozovic ???? Stefano #Sensi #InterCagliari ???? #FORZAINTER - obfrancis7 : RT @Inter: ??? | CHIAVI ???? Christian #Eriksen ???? Marcelo #Brozovic ???? Stefano #Sensi #InterCagliari ???? #FORZAINTER - FulvioCrudeli : RT @Inter: ??? | CHIAVI ???? Christian #Eriksen ???? Marcelo #Brozovic ???? Stefano #Sensi #InterCagliari ???? #FORZAINTER - CattaDario : RT @Inter: ??? | CHIAVI ???? Christian #Eriksen ???? Marcelo #Brozovic ???? Stefano #Sensi #InterCagliari ???? #FORZAINTER -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marcelo

Calciomercato.com

La Gazzetta dello Sport ha rivelato che il nuovo agente diè proprio suo padre, Ivan Brozovic . L'obiettivo di entrambi è quello di firmare il rinnovo del contratto con l'(81' GAGLIARDINI sv)BROZOVIC 6,5 - Skipper instancabile, moto dellcome ogni singolo match quest anno. Che stagione per il croato, quella della consacrazione assoluta! Stefano SENSI 6 "...Le novità in casa Inter non mancano mai, e oltre all'obiettivo scudetto, sempre più vicino, dirigenza e professionisti sono sempre alle prese con le Le novità in casa Inter non mancano mai, e oltre al ...Cesari giudica la prestazione arbitrale di Pairetto in Inter-Cagliari, promuovendola soprattutto per la scelta nell'episodio di Brozovic.