Inter, Ignazio La Russa: “Se Atalanta-Juve pareggiano possiamo lasciare un punticino al Napoli” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Mancanza di avversari per l’Inter? No. Abbiamo vinto 11 partite di fila, mi piace tantissimo l’Inter di Conte. È meno esteticamente Interessante, ma il calcio non è un’esibizione. Il calcio è uno sport, non uno spettacolo. Deve piacere al risultato, non deve piacere agli occhi”. Lo ha detto Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia, noto tifoso nerazzurro, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Però, pare che questa definizione valga solo per l’Inter e non per la Juventus. Non è più pazza l’Inter”, ha spiegato. “Conte ha cambiato l’inno: è tornato l’inno ‘C’è solo l’Inter’. Se pareggiano Atalanta-Juve, un punticino lo lasciamo al ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) “Mancanza di avversari per l’? No. Abbiamo vinto 11 partite di fila, mi piace tantissimo l’di Conte. È meno esteticamenteessante, ma il calcio non è un’esibizione. Il calcio è uno sport, non uno spettacolo. Deve piacere al risultato, non deve piacere agli occhi”. Lo ha dettoLa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia, noto tifoso nerazzurro, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Però, pare che questa definizione valga solo per l’e non per lantus. Non è più pazza l’”, ha spiegato. “Conte ha cambiato l’inno: è tornato l’inno ‘C’è solo l’’. Se, unlo lasciamo al ...

