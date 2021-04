Insulti omofobi dopo la foto di nudo maschile di Valentino: il modello costretto a chiudere l’account (Di lunedì 12 aprile 2021) Maison Valentino ha pubblicato su Instagram la foto autoritratto del modello (e fotografo) americano Michael Bailey-Gates per presentare l’iconica bag, la Roman Stud. “Una libertà di espressione e un apprezzamento per l’illimitatezza dell’individualità contraddistinguono la nuova campagna #ValentinoCollezioneMilano”, si legge nella descrizione del post. Ma l’elegante immagine di un nudo maschile scelta per la nuova campagna Valentino Collezione Milano ha scatenato una raffica di Insulti omofobi. Tanto aggressivi che il modello ha deciso di chiudere il profilo Instagram. Michael Bailey-Gates infatti reso privato il proprio account social. Sulla vicenda è intervenuto il direttore ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) Maisonha pubblicato su Instagram laautoritratto del(egrafo) americano Michael Bailey-Gates per presentare l’iconica bag, la Roman Stud. “Una libertà di espressione e un apprezzamento per l’illimitatezza dell’individualità contraddistinguono la nuova campagna #CollezioneMilano”, si legge nella descrizione del post. Ma l’elegante immagine di unscelta per la nuova campagnaCollezione Milano ha scatenato una raffica di. Tanto aggressivi che ilha deciso diil profilo Instagram. Michael Bailey-Gates infatti reso privato il proprio account social. Sulla vicenda è intervenuto il direttore ...

