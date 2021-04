Infrastrutture | gas | commercio | la “nuova fase” dell’alleanza tra Russia e Cina

(Di lunedì 12 aprile 2021) Vladimir Putin? “Pagherà le conseguenze” per aver tentato di interferire nelle elezioni americane del 2020. Joe Biden ha recentemente messo nel mirino la, lasciandosi andare a una frase poco lusinghiera. Nel corso di un’intervista rilasciata ad Abc, il presidente americano, a una domanda ambigua del giornalista, ha affermato di pensare che Putin sia un InsideOver.

Advertising

robertoferrari : RT @formichenews: Le potenzialità energetiche del #Mediterraneo, le sensibilità, l‘impegno nelle aree di crisi, la protezione delle infrast… - alessandroMT_ : RT @GuidoDellOmo: Mediterraneo, gas e cyber-warfare. Conversazione con Piredda (@eni). Le potenzialità energetiche del Mediterraneo, le sen… - GuidoDellOmo : Mediterraneo, gas e cyber-warfare. Conversazione con Piredda (@eni). Le potenzialità energetiche del Mediterraneo,… - JedburgDar : RT @formichenews: Le potenzialità energetiche del #Mediterraneo, le sensibilità, l‘impegno nelle aree di crisi, la protezione delle infrast… - G_B0TTAZZI : RT @formichenews: Le potenzialità energetiche del #Mediterraneo, le sensibilità, l‘impegno nelle aree di crisi, la protezione delle infrast… -

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture gas

EuNews

Nel frattempo, treni più rapidi epiù moderne hanno accorciato i tempi del trasporto ... l'impatto ambientale legato aiserra. La sproporzione è evidente da questi dati pubblicati da ...... ove possibile, ledisponibili e utilizzarle in comune, mentre è sempre più difficile immaginare nuovi grandi progetti. Questo significa che ilprodotto nell'East Med in futuro ...Le potenzialità energetiche del Mediterraneo, le sensibilità, l‘impegno nelle aree di crisi, la protezione delle infrastrutture energetiche (anche nel campo cyber). Conversazione con Piredda, degli Af ...(ANSA) - GENOVA, 10 APR - "Con il recovery fund ci sarebbe la possibilità di sostituire la vecchia flotta delle piccole navi traghetto che fanno il servizio tra le isole". A lanciare l'ipotesi, in occ ...