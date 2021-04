Industria calzaturiera | a rischio 30mila posti lavoro

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Trentamiladinell’. Lo afferma Assocalzaturifici, secondo il quale nel 2020 è andato in fumo circa un quarto della produzione nazionale (-27,1% in quantità) e del fatturato complessivo (-25,2%) per l’emergenza Coronavirus. Forti le riduzioni sia dell’interscambio commerciale (calo attorno al -18% in volume sia per i flussi in uscita che in entrata) che dei consumi interni (-23% in spesa gli acquisti delle famiglie, malgrado un +17% per il canale online, a cui va sommato il crollo dello shopping dei turisti). “La situazione è oltre la soglia critica, – spiega Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici -. Abbiamo un settore che lavora sulla produzione dell’anno successivo con una marcata stagionalità ed enormi costi fissi e di manodopera: siamo ...