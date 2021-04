Incontro Di Maio-Blinken | il ministro | “Italia e Usa hanno l’opportunità di rafforzare i loro rapporti”

(Di lunedì 12 aprile 2021)tra Dia Washington. Ilno: “Abbiamo concordato di accelerare la campagna vaccinale”. WASHINGTON (STATI UNITI) –tra Luigi Die Anthonya Washington. Nel primo giorno negli Stati Uniti ildegli Esteri ha avuto un bilaterale con il segretario di Stato Usa. Un vertice con diversi temi sul tavolo. Di: “Stiamo pensando a un inviato speciale per il clima” Subito dopo l’con Anthony, Luigi Diha incontrato la stampa. “Con il segretario di Stato Usa abbiamo concordato sulla necessità di accelerare insieme la campagna vaccinale, di organizzarci meglio come Occidente anche ...

Inoltre, riprende il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, all'con il ministro degli Esteri, Luigi Di: 'Abbiamo già una storia meravigliosa e forte tra di noi, ma io e il ministro ...Rimarcando un dato non irrilevante: Diè il primo ministro dell'Ue in visita ufficiale da ... a riprova della natura tutt'altro cerimoniale dell'. I vaccini anzitutto, "con Blinken abbiamo ...(Agenzia Vista) Usa, 12 aprile 2021 "Apprezziamo molto che ci sia la volontà americana di arrivare a un accordo entro metà anno" sulla tassa per gli 'over the top', i giganti del digitale. Lo ...L’incontro tra il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken e Luigi Di Maio a Washington doveva durare mezz’ora: è durato più di un’ora. Non era prevista la presenza di John Kerry: e invece ...