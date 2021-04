Incerta riapertura per lo spettacolo dal vivo

(Di lunedì 12 aprile 2021) Aumentare il numero degli spettatori per cinema, teatri,dal; obbligo di mascherine Ffp2 e marcia indietro sui tamponi entro 48 ore prima l’inizio degli eventi. Anche di questo ha discusso ieri il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) con il ministro della Cultura Dario Franceschini. Una volta definite, le proposte saranno adottate quando si tornerà alle «zone gialle», forse dall’inizio di maggio in poi. Saranno le regioni a realizzare una simile «sperimentazione». L’ipotesi potrebbe essere contenuta in un nuovo protocollo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incerta riapertura

ParmaToday

...anche se servirà un certificato vaccinale o un test molecolare negativo Situazione ancora... Sofia Zacharaki ha annunciato la data dellaper metà maggio. Il paese è pronto dunque ad ...... con una programmazione di breve periodoe confusionaria, essendo poi del tutto inesistente ... condividendo pienamente per esempio le proposte, in attesa dellatotale, di riaprire ...È giunto il momento di dare loro delle risposte non solo in termini economici ma soprattutto di cominciare a programmare in sicurezza le riaperture, anche in maniera graduale e progressiva”. L’on.Il Mef non ha ancora messo a disposizione i fondi per il bonus collaboratori sportivi Dl Sostegni. Sport e Salute pronta ad erogazione immediata indennizzi ...