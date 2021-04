In Veneto 11 decessi e 587 nuovi casi Zaia | «Siamo senza Moderna da due settimane | Draghi rompa il muro europeo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 aprile 2021) Diminuisce il numero didi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in. Oggi, 12 aprile, la Regione rileva +587positivi (ieri +871), per un totale di 395.794tracciati dall’inizio dell’emergenza lo scorso 21 febbraio. Di questi, 31.687 sono attualmente positivi. Il numero di test elaborati nelle ultime 24 ore è pari a 11.747, mentre il tasso di positività nella regione si attesta al 4,99%. Sono invece 11 iregistrati nelle ultime 24 ore (ieri 28), per un totale di 10.952 morti Covid da inizio pandemia. Sul fronte ospedaliero, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva si attesta a 301 unità (-2 rispetto a ieri, quando erano 303), mentre le persone ricoverate con sintomatologia Covid in area non critica sono 1.821 (+26, ieri 1.795). ...