In Treatment 4 | Uzo Aduba nel trailer della nuova stagione

Uzo Aduba è la protagonista di In Treatment 4 e il trailer delle nuove puntate svela qualche anticipazione sui pazienti al centro della storia. In Treatment 4 arriverà sugli schermi di HBO il 23 maggio. In Treatment, therapy drama dal cast stellare, annuncia l'arrivo di una quarta stagione a 10 anni di distanza dalla precedente Grazie alla dottoressa Brooke Taylor, interpretata dal premio Oscar Uzo Aduba (di Orange is the new black).