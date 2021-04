In Sardegna scoppia focolaio nel penultimo giorno di zona bianca: 1 morto e 43 contagiati (Di lunedì 12 aprile 2021) Era il 20 marzo, penultimo giorno di zona bianca, e in Sardegna, un imprenditore, C.M. di Pula (Cagliari) ha festeggiato il suo 81esimo compleanno insieme ad una quindicina di parenti e amici al ristorante. La cena gli è purtroppo stata fatale. Proprio in quell’occasione, infatti, ha contratto il Covid ed è morto il 6 aprile. La serata infatti si è trasformata in un focolaio che ha contato più di 40 contagiati. Tra i contagiati, oltre ai commensali, anche clienti che erano nel ristorante. Pochi giorni dopo la cena, il festeggiato, che aveva peraltro ricevuto la prima dose del vaccino pochi giorni prima di quella serata, ha cominciato ad avvertire i primi sintomi (tosse e febbre).Dopo di che il ricovero e la morte. La ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Era il 20 marzo,di, e in, un imprenditore, C.M. di Pula (Cagliari) ha festeggiato il suo 81esimo compleanno insieme ad una quindicina di parenti e amici al ristorante. La cena gli è purtroppo stata fatale. Proprio in quell’occasione, infatti, ha contratto il Covid ed èil 6 aprile. La serata infatti si è trasformata in unche ha contato più di 40. Tra i, oltre ai commensali, anche clienti che erano nel ristorante. Pochi giorni dopo la cena, il festeggiato, che aveva peraltro ricevuto la prima dose del vaccino pochi giorni prima di quella serata, ha cominciato ad avvertire i primi sintomi (tosse e febbre).Dopo di che il ricovero e la morte. La ...

