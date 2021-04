In Italia si progettano robot per prevenire gli infortuni sul lavoro (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Dynamic interaction control dell’Istituto Italiano di tecnologia (Iit) e l’Inail hanno siglato un accordo triennale per lo sviluppo di un “braccio destro” robot capace di spostare pesi. Un vero e proprio aiutante che sappia intuire quanto l’utente umano ha bisogno di una mano. Due gli ambiti di applicazione sperimentale: ospedaliero e industriale. “L’obiettivo è di realizzare due esemplari. Uno per la movimentazione dei pazienti negli ospedali del futuro. L’altro per la movimentazione dei carichi. In entrambi i casi la premura è di ridurre i rischi di malattie muscolo-scheletrico. Si pensi per esempio a ernie, fascite, etc.”, spiega Daniele Pucci, responsabile del Dynamic interaction control dell’Iit. Ai colleghi robot verrà chiesto anche di non essere percepiti come intrusi poiché la priorità è il benessere del lavoratore, non solo ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Dynamic interaction control dell’Istitutono di tecnologia (Iit) e l’Inail hanno siglato un accordo triennale per lo sviluppo di un “braccio destro”capace di spostare pesi. Un vero e proprio aiutante che sappia intuire quanto l’utente umano ha bisogno di una mano. Due gli ambiti di applicazione sperimentale: ospedaliero e industriale. “L’obiettivo è di realizzare due esemplari. Uno per la movimentazione dei pazienti negli ospedali del futuro. L’altro per la movimentazione dei carichi. In entrambi i casi la premura è di ridurre i rischi di malattie muscolo-scheletrico. Si pensi per esempio a ernie, fascite, etc.”, spiega Daniele Pucci, responsabile del Dynamic interaction control dell’Iit. Ai colleghiverrà chiesto anche di non essere percepiti come intrusi poiché la priorità è il benessere del lavoratore, non solo ...

