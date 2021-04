In Francia il covid test fai da te arriva nelle farmacie

(Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Da oggi, in Francia, nelle farmacie è possibile acquistare per soli 6 euro gli autotest per il Covid-19. L’iniziativa è stata lanciata per spingere la popolazione a essere testata con maggiore frequenza. Se il risultato del test, che appare in pochi minuti, è positivo, dovrà poi essere confermato da un test Pcr effettuato in laboratorio. Secondo l’emittente Radio France Internationale (Rfi), però, farmacisti e clienti sembrerebbero già essere scettici.

