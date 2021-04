In Fiera a Bergamo parte oggi la vaccinazione di massa contro il Covid (Di lunedì 12 aprile 2021) Bergamo - Finita la fase di vaccinazione degli over80, che hanno ricevuto la prima dose alla Fiera di Bergamo, al al PreSST di Sant'Omobono Terme e all'ospedale di San Giovanni Bianco, oggi nella ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 aprile 2021)- Finita la fase didegli over80, che hanno ricevuto la prima dose alladi, al al PreSST di Sant'Omobono Terme e all'ospedale di San Giovanni Bianco,nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiera Bergamo Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 aprile/ Da oggi si torna in arancione ... c'è sempre Milano in vetta a quota 734, con Brescia a 367 e Bergamo a 244. Gentile: "In autunno ... domani (oggi ndr) partono le vaccinazioni nell'Hub massivo della Fiera di Brescia " le parole sui ...

In Fiera a Bergamo parte oggi la vaccinazione di massa contro il Covid Bergamo - Finita la fase di vaccinazione degli over80, che hanno ricevuto la prima dose alla Fiera di Bergamo, al al PreSST di Sant'Omobono Terme e all'ospedale di San Giovanni Bianco, oggi nella città travolta dalla prima ondata della pandemia prende il via oggi l a campagna massiva gestita ...

Vaccini, in Fiera a Bergamo la campagna massiva Fino al 2 maggio gli operatori di Asst gestiranno fino a 18 linee vaccinali, più di 10 attive in Fiera: 7 giorni su 7, a partire da 1.863 sino a 2500 dosi al giorno ...

