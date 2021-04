In Bulgaria da oggi parziale allentamento misure anti Covid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bulgaria oggi

ANSA Nuova Europa

Inè in vigore daun allentamento parziale delle misure anticovid alla luce di una relativa flessione dei contagi e dei ricoveri in ospedale. In considerazione dei nuovi dati, in tutto il ...Inè in vigore daun allentamento parziale delle misure anticovid alla luce di una relativa flessione dei contagi e dei ricoveri in ospedale. In considerazione dei nuovi dati, in tutto ...Bronzo per l'azzurro Botta agli Europei di Taekwondo. Cala il sipario sui Campionati Europei Seniores di taekwondo in Bulgaria ...(ANSAmed) - SOFIA, 12 APR - In Bulgaria è in vigore da oggi un allentamento parziale delle misure anticovid alla luce di una relativa flessione dei contagi e dei ricoveri in ospedale. In ...