Il virologo Gentile | Le poche dosi di vaccino causeranno la quarta ondata in autunno

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ivan, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell'Università Federico II di Napoli eal II Policlinico partenopeo, ha parlato di una...

Advertising

globalistIT : - errabonda20 : RT @Miti_Vigliero: Allarme di Ivan Gentile, direttore Scuola Specializzazione Malattie Infettive e Tropicali dell'Università Federico II d… - BlowbackFranz : RT @Miti_Vigliero: Allarme di Ivan Gentile, direttore Scuola Specializzazione Malattie Infettive e Tropicali dell'Università Federico II d… - dariomasiero : RT @Gazzettino: #vaccino, «Poche dosi, così #quarta ondata in autunno è inevitabile»: l'allarme del virologo Ivan Gentile - RunPierwork13 : RT @Miti_Vigliero: Allarme di Ivan Gentile, direttore Scuola Specializzazione Malattie Infettive e Tropicali dell'Università Federico II d… -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Gentile

Il direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell’Università di Napoli: “Dipenderà da quanto avremo immunizzato, se sfruttermo questi mesi andremo meglio, altrimenti ...Quello che manca sono i vaccini. Il virologo Ivan Gentile in un’intervista rilasciata all’Ansa lo ha detto senza mezze misure: se continuiamo di questo passo, se non acceleriamo la quarta ondata sarà ...