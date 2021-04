Il tappo con la cannuccia incorporata (Di lunedì 12 aprile 2021) Cercava una cannuccia riutilizzabile con un design innovativo e un tappo in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di bottiglia acquistabile nei negozi ma anche di evitare la fuoriuscita dell’acqua durante la bevuta. E non trovandola sul mercato Alison Szap ha creato ZippyCap, realizzata con materiali riciclati provenienti dai rifiuti plastici oceanici e capace di coniugare igiene e praticità, poiché permette di bere in modo comodo e rapido evitando il contatto delle labbra con la bottiglia, così da restare lontano da eventuali germi. La soluzione si rivela utile perché trasforma in borraccia ogni bottiglia di plastica, sfrutta un tappo universale e una cannuccia che permette di controllare quantità di liquido che scorre, limitando in tal modo il flusso in caso di bibita fredda, gassata o ad alto tasso alcolico (se invece ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) Cercava unariutilizzabile con un design innovativo e unin grado di adattarsi a qualsiasi tipo di bottiglia acquistabile nei negozi ma anche di evitare la fuoriuscita dell’acqua durante la bevuta. E non trovandola sul mercato Alison Szap ha creato ZippyCap, realizzata con materiali riciclati provenienti dai rifiuti plastici oceanici e capace di coniugare igiene e praticità, poiché permette di bere in modo comodo e rapido evitando il contatto delle labbra con la bottiglia, così da restare lontano da eventuali germi. La soluzione si rivela utile perché trasforma in borraccia ogni bottiglia di plastica, sfrutta ununiversale e unache permette di controllare quantità di liquido che scorre, limitando in tal modo il flusso in caso di bibita fredda, gassata o ad alto tasso alcolico (se invece ...

