Il Seregno contro l’arbitro napoletano “razzista” e Sibilia | “E’ il cancro del calcio”

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Duro comunicato quello pubblicato sulla propria pagina social dal, compagine attualmente capolista del girone B di serie D. Dopo il successo in rimonta sul campo del Crema, il sodalizio brianzolo ha puntato il dito, Domenico Castellone di Napoli, accusando di insulti razzisti, eil presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo, definendolo il “del“. Di seguito il comunicato stampa firmato dal presidente del, Davide Erba. “Il, alla luce degli insulti razzisti gravi pronunciati dalDomenico Castellone di Napoli ai danni dei nostri giocatori durante la ...

A puntare il ditoil fischietto campano è stato il presidente Davide Erba, che su Facebook ha annunciato che "ilCalcio, alla luce degli insulti razzisti rivolti dall'arbitro Domenico ...Tuttila decisione di Regione Lombardia di chiudere il centro vaccinale allestito presso il ... Alla manifestazione erano presenti anche il sindaco diAlberto Rossi e il senatore del Pd ...Avellino – Duro comunicato quello pubblicato sulla propria pagina social dal Seregno Calcio, compagine attualmente capolista del girone B di serie D. Dopo il successo in rimonta sul campo del Crema, i ...Il Seregno calcio ha annunciato di voler presentare un esposto contro l’arbitro che ha diretto l’incontro casalingo contro il Crema, vinto per 3-2 dagli azzurri. In particolare nel mirino della societ ...