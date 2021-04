Il Sassuolo passa a Benevento | decide l' autogol di Barba

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021)(ITALPRESS) – A distanza di quasi un mese iltorna al successo e batte di misura il. Vittoria meritata della squadra di De Zerbi che riscatta il ko di San Siro e supera in classifica il Verona agguantando l'ottavo posto. Gli uomini di Inzaghi invece mancano l'opportunità di ottenere tre punti vitali in ottica salvezza, che comunque rimane vicina, a +8 dal Cagliari terzultimo. La prima frazione ha un unico e incontrastato padrone. E' la squadra neroverde che chiude i primi 45? con il 74% di possesso palla e una predominanza tecnica evidente. Nonostante ciò, le occasioni non si presentano in massa e ilinizialmente regge. Al 7? la prima chance ce l'ha sui piedi Maxime Lopez che incrocia troppo una facile conclusione dal limite. Locatelli torna titolare e si vede: il centrocampista ...