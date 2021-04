Advertising

Fprime86 : RT @Spazio_J: 'Lo strano caso del Ronaldo furioso': smontato il caso CR7 - - infoitsport : Tuttosport: 'Juve, Ronaldo furioso ma viene smontato il caso del lancio della maglietta' - napolista : Il Ronaldo furioso: se l’è presa con i compagni, ha sferrato pugni al muro nello spogliatoio La Gazzetta: non riti… - gilnar76 : Ronaldo furioso dopo #Juve ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Boboj29 : GAZZETTA SALUTI & BACI Orgogliosi di cosi tanta merda , complimenti RONALDO FURIOSO Non solo ha gettato la maglie… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo furioso

La Gazzetta: non ritiene la Juve alla sua altezza. S'è arrabbiato quando Szczesny ha buttato fuori il pallone perché c'era un giocatore del Genoa a terra Ph Carlo Hermann/KontroLab Il. La Gazzetta racconta lo show di: dalle liti con i compagni ai pugni contro il muro negli spogliatoi.- prosegue la Gazza - non ritiene la Juve alla sua altezza ma ha ...... lunedì 12 aprile 2021, de 'La Gazzetta dello Sport': SALUTI & BACILe due facce di IbraL'allenatore della Juventus fa autocritica nell'analizzare il calo stagionale avuto dalla squadra bianconera in questo finale di campionato. Tutti i giorni bisogna sentirsi sotto esame, perché se si ...Decisamente nervoso Cristiano Ronaldo che dopo la partita di ieri non ha nascosto il suo grande disappunto. Nervi a fior di pelle per Cristiano Ronaldo dopo la gara di campionato Juventus-Genoa. La ...