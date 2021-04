Il pranzo per 40 in hotel con politici e dirigenti regionali nonostante la zona arancione: è bufera (Di lunedì 12 aprile 2021) Una brutta pagina, c'è poco da dire. Ora resta da capire se tutto sarà dimenticato presto o se ci saranno scossoni nel mondo politico regionale in Sardegna. Erano in 40 secondo alcune ricostruzioni. '... Leggi su today (Di lunedì 12 aprile 2021) Una brutta pagina, c'è poco da dire. Ora resta da capire se tutto sarà dimenticato presto o se ci saranno scossoni nel mondo politico regionale in Sardegna. Erano in 40 secondo alcune ricostruzioni. '...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il pranzo di Pasqua con la famiglia è stato fatale a Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso paler… - ilpost : Un articolo da leggere con calma durante il pranzo: si parla di tipi di particelle mai osservate prima e di una nuo… - LaStampaTV : VIDEO | Pranzo a Mille, gli chef stellati cucinano per i poveri - camillmontaigne : Meraviglioso come alcune compagne stiano già prendendo appuntamento per discutere della tesi e io manco so cosa mangiare a pranzo - AntonioAlemann6 : RT @gamberoblu: Il #dolce tu la #DomenicaDiPrimavera lo mangi dopo o prima del #pranzo? Per noi ogni momento è #buono ?? -