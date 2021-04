Il pranzo in hotel dei politici in Sardegna che imbarazza Solinas (Di lunedì 12 aprile 2021) Chi c’era al pranzo in hotel a Sardara che sta facendo polemica? Non si conoscono i nomi della quarantina di persone che erano presenti, ma si sa che a violare le regole c’erano politici e membri della giunta regionale della Sardegna. E ora la Lega si dissocia e Solinas annuncia provvedimenti La storia ha fatto scalpore perché in una regione che è diventata rossa senza passare dall’arancione è stata violata la norma che impedisce la ristorazione agli esterni in hotel. Che poi fossero dei rappresentanti delle istituzioni a farlo ha sollevato molte polemiche. Racconta il Fatto: Un pranzo con una quarantina di persone, politici e figure apicali della Regione o responsabili di Enti strumentali sopresi da un blitz della Guardia di Finanza. In una Regione ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Chi c’era alina Sardara che sta facendo polemica? Non si conoscono i nomi della quarantina di persone che erano presenti, ma si sa che a violare le regole c’eranoe membri della giunta regionale della. E ora la Lega si dissocia eannuncia provvedimenti La storia ha fatto scalpore perché in una regione che è diventata rossa senza passare dall’arancione è stata violata la norma che impedisce la ristorazione agli esterni in. Che poi fossero dei rappresentanti delle istituzioni a farlo ha sollevato molte polemiche. Racconta il Fatto: Uncon una quarantina di persone,e figure apicali della Regione o responsabili di Enti strumentali sopresi da un blitz della Guardia di Finanza. In una Regione ...

